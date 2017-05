Gefährlicher Leichtsinn: Mann von Güterzug getötet

Gefährlicher Leichtsinn hat einen 33-jährigen Mann auf dem Bahnhof Ludwigsfelde-Struveshof (Teltow-Fläming) sein Leben gekostet. Der Mann sei am Mittwochnachmittag von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und getötet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte der Mann nach Angaben von Zeugen des tragischen Unfalls direkt an der Bahnsteigkante gesessen und war dann von dem Zug erfasst worden. Die Bahnstrecke musste für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei warnte erneut vor leichtsinnigem Verhalten auf Bahnhöfen und Bahnübergängen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

