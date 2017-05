Duell gegen Leipzig: Hertha appelliert an Fairplay

Hertha-Manager Michael Preetz hat vor dem Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig die eigenen Fans und alle Beteiligten zu einem fairen Umgang miteinander aufgefordert. «Wir wollen eine sportliche Auseinandersetzung mit Leipzig haben. Nur darum geht es uns», erklärte Preetz vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) vor erwarteten 65 000 Zuschauern im Olympiastadion.

Außerhalb des Fußballplatzes plädiere er für den «Fairplay-Gedanken», betonte Preetz. Nach dem Hinspiel im Dezember des Vorjahres in Leipzig hatte sich der Manager von einem «widerlichen Banner» distanziert, mit dem sich Hertha-Anhänger auf eine frühere Burnout-Erkrankung des Leipziger Sportdirektors Ralf Rangnick bezogen hatten. «Wir suchen eine sportliche Antwort gegen einen Gegner, der eine fantastische Saison gespielt hat», betonte Preetz am Donnerstag.

Trotz einer weiter langen Ausfallliste will sich die heimstarke Hertha, die in der laufenden Saison 37 von 46 Punkten im eigenen Stadion eingesammelt hat, für den chancenlosen Auftritt in Leipzig (0:2) revanchieren. Der Schweizer Valentin Stocker könnte nach Verletzungspause in die Startelf rücken. Um den Einsatz von Innenverteidiger John Anthony Brooks gibt es noch Fragezeichen. Marvin Plattenhardt fehlt weiter. Der ins Teamtraining zurückgekehrte Mitchell Weiser könnte als Joker wieder infrage kommen.