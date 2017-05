Lektüre von Hohenzollern-Prinzessinnen angekauft

Lesestoff der einstigen Hohenzollern-Prinzessinnen: Rund 4500 prachtvolle Bücher sind jetzt von der Kulturstiftung der Länder angekauft worden. Ein Großteil der Werke gehe an die Staatsbibliothek Berlin, teilte die Kulturstiftung am Donnerstag bei der Präsentation eines Teils der angekauften Schätze mit. Etwa 500 Bücher übernimmt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Sie werden künftig in Schloss Rheinsberg präsentiert.

Die Bücher gehörten einst Nichte, Schwester und Mutter von Preußen-König Friedrich dem Großen (1712-1786). Sie befanden sich zuletzt in Privatbesitz in Stockholm.

Viele Einbände der Werke sind kunstvoll gestaltet, in Seide eingeschlagen, mit Stickereien verziert oder Monogrammen der einstigen Besitzerinnen geschmückt. Die Damen beschäftigten sich vornehmlich mit französischer Literatur, nur ein kleiner Teil der Bücher ist auf Schwedisch oder Deutsch verfasst. Sie interessierten sich für Biografien, Memoiren, Briefausgaben und Reiseliteratur. Aber auch Abhandlungen zur politischen Philosophie fanden Platz in den Bibliotheken, die oft genutzt wurden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen