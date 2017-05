dpa

Maaßen: Entscheidung über Wahlbeeinflussung fällt im Kreml

Potsdam (dpa) – Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sieht die Gefahr von Einflussversuchen aus dem Ausland im Bundestagswahlkampf - insbesondere aus Russland. Im US-Wahlkampf habe es solche Einflussversuche wohl gegeben, sagte Maaßen am Donnerstag in Potsdam bei einer Cybersicherheits-Konferenz des Hasso-Plattner-Instituts. Ob das auch in Deutschland passiere, werde sich zeigen. Eine solche Entscheidung werde im Kreml getroffen, sagte Maaßen.

Er beklagte, gegenüber der Bundestagswahl 2013 hätten die Versuche der Einflussnahme deutlich zugenommen. Zuletzt habe es mehrere Cyberangriffe auf politische Stellen gegeben – auf Parteien, Abgeordnetenbüros, politische Stiftungen. «Wir stellen eine zunehmend aggressive Cyberspionage fest.»

Es seien auch zahlreiche Versuche zu beobachten gewesen, gezielt Desinformationen und Gerüchte zu streuen. Als Beispiele nannte Maaßen den Fall Lisa, die angebliche Vergewaltigung eines deutsch-russischen Mädchens, oder eine Kampagne, die darauf abgezielt habe, Bundeswehrsoldaten in Litauen in Misskredit zu bringen. Auch SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz zum Beispiel sei zuletzt betroffen gewesen – durch die «plumpe Fake News», Schulz‘ Vater sei angeblich KZ-Kommandant gewesen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen