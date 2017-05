Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Evangelischem Kirchentag

Für den Evangelischen Kirchentag in Berlin Ende Mai werden hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ein Kirchentag im Jahr 2017 stelle die Organisatoren vor größere Herausforderungen als bisherige Treffen, sagte Kirchentags-Geschäftsführer Constantin Knall am Donnerstag in Berlin. Es werde so viele Sicherheitsvorkehrungen geben wie noch nie bei einem Kirchentag, darunter flächendeckende Taschenkontrollen.

Auf den Auftritt des früheren US-Präsidenten Barack Obama am 25. Mai am Brandenburger Tor zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei die Berliner Polizei gut vorbereitet, sagte Polizeidirektor Ralph W. Krüger. Allerdings gelte dabei nicht die gleiche Sicherheitsstufe wie bei Obamas letzten Berlin-Besuch als Präsident im November 2016.

Vom 24. bis 28. Mai werden in Berlin mehr als 100 000 Teilnehmer erwartet. An dem Wochenende wird im Berliner Olympiastadion auch das DFB-Pokalfinale ausgetragen. Am 28. Mai will die Deutsche Bahn mit mehr als 100 Zügen Kirchentagsbesucher zum Festgottesdienst nach Wittenberg fahren.

Quelle: dpa

