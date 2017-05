Thalia Theater sagt «Schimmelreiter» bei Theatertreffen ab

Das Hamburger Thalia Theater muss seine beiden Vorstellungen von Theodor Storms «Der Schimmelreiter» beim Berliner Theatertreffen absagen. «Aufgrund von Krankheit im Ensemble können die geplanten zwei Vorstellungen am 9. und 10. Mai leider nicht gezeigt werden», teilte das Thalia Theater am Donnerstag mit. Stattdessen werden Regisseur Johan Simons und das Ensemble am Dienstag (9. Mai) ihre Arbeit in einer Lesung vorstellen. Der Abend klingt konzertant mit Pianist Igor Levit aus. Im Anschluss ehrt Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens, das Thalia Theater und Regisseur Johan Simons.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

