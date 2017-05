dpa

Wieland: Gewalt kein Mittel der Auseinandersetzung

Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), hat die jüngsten Drohungen gegen Berliner Politiker scharf verurteilt. «Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung, auch nicht der politischen Auseinandersetzung, egal ob sie von links oder rechts kommt», sagte Wieland am Donnerstag zu Beginn der Parlamentssitzung. «Mit dieser Grundhaltung sind wir in unserer Demokratie bisher sehr gut gefahren, das sollte so bleiben.»

Wieland bezog sich auf zwei Vorkommnisse: Am 1. Mai war der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber am Rande der linksextremen Demonstration in Kreuzberg angegangen und bedroht worden. Der wegen Terrorverdachts verhaftete und mutmaßlich rechtsextreme Bundeswehroffizier Franco A. führte nach Angaben von Ermittlern eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern: Wieland sagte, darauf finde sich auch die Berliner Linke-Abgeordnete Anne Helm.

Seit Bekanntwerden der Liste hätten Drohungen und Hassmails gegen Helm zugenommen, so Wieland. Das sei nicht zu akzeptieren. «Die Demokratie hat Feinde, und sie kommen nicht nur von außen, sie sind auch mitten in unserer Gesellschaft.» Dies zeigten die jüngsten Ereignisse. «Demokraten müssen daher wachsam sein, wir müssen wehrhaft bleiben», mahnte Wieland.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 11:50 Uhr

