Naturschützer: Jungvögel nicht einsammeln

Naturschützer warnen davor, aus dem Nest gefallene Jungvögel einzusammeln. Für die Vögel sei es besser, erst einmal an Ort und Stelle zu bleiben, betonte die Landesgeschäftsführerin des Naturschutzbundes Brandenburg, Christiane Schröder, am Donnerstag. Ihre Überlebenschance in Freiheit sei größer als bei der Aufzucht durch Menschen. Auch wenn sie aus dem Nest gefallen seien, würden sie trotzdem weiter von den Eltern gefüttert. Lediglich Jungtiere in Gefahr sollten in Sicherheit gebracht werden.

Vom 12. bis zum 14. Mai läuft wieder die Nabu-Aktion Stunde der Gartenvögel, bei der Arten und Vorkommen gezählt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

