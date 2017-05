dpa

Flucht vor Flammen: Verletzte Frau springt aus Fenster

Auf der Flucht vor einem Feuer in ihrer Berliner Wohnung ist eine lebensgefährlich verletzte Frau aus dem Fenster gesprungen. Durch die Flammen hatte sie am Donnerstagmorgen in Prenzlauer Berg Brandwunden und außerdem eine Rauchvergiftung erlitten. Weitere Verletzungen zog sie sich durch den Sprung aus dem zweiten Stock des Seitenflügels in der Kopenhagener Straße zu, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt brachte ein Rettungshubschrauber die Frau mittleren Alters in das Unfallkrankenhaus in Marzahn.

Der Brand in dem Haus nahe der Grenze zu Wedding konnte zügig gelöscht werden. Die Feuerwehr suchte noch nach einem zweiten Menschen in der ausgebrannten Wohnung, fand aber niemanden, wie der Sprecher sagte. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt. Andere Wohnungen brannten nicht. Der Alarm war um 9.14 Uhr eingegangen. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Kindergarten in einem Nachbarhaus war nicht direkt betroffen.

