dpa

Flucht vor Feuer: Schwer verletzte Frau springt aus Fenster

Auf der Flucht vor einem Feuer in ihrer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine schwer verletzte Frau aus dem Fenster gesprungen. Durch die Flammen erlitt sie am Donnerstagmorgen lebensgefährliche Brandwunden und verletzte sich zudem bei dem Sprung aus dem zweiten Stock des Seitenflügels in der Kopenhagener Straße, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Rettungshubschrauber sollte die Frau in das Unfallkrankenhaus in Marzahn bringen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

