Polizeieinsatz wegen illegaler Bewohner in Rigaer Straße 93

Im Nachbarhaus der umstrittenen Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain ist die Berliner Polizei gegen illegale Bewohner vorgegangen. Die Hausverwaltung der Nr. 93 hatte die Polizei gerufen, weil sich in einer Wohnung zwei Menschen unerlaubt aufgehalten haben sollen und sich geweigert haben sollen, zu gehen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Kürzlich war die Wohnung demnach aufgebrochen und mit einem neuen Türschloss ausgestattet worden.

Als die Polizei am Donnerstagmorgen erschien, war die Wohnung allerdings leer. Die Polizei sicherte sie für die Hausverwaltung, die nun selber ein neues Schloss einbauen ließ. Über die Größe des Einsatzes und die Zahl der beteiligten Polizisten wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Um das früher besetzte Haus Rigaer Straße 94 gab es in den vergangenen Jahren immer wieder heftige Auseinandersetzungen. Linksautonome betreiben dort eine illegale Kneipe. In der Straße greifen häufig linksextreme Täter Polizisten an oder beschädigen Neubauten. Zuletzt warfen unbekannte Täter wenige Tage vor dem 1. Mai 25 Farbbeutel gegen einen leerstehenden Neubau in der Straße.

