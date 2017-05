dpa

Polizei nimmt Räuber fest: Warnschuss in die Luft gefeuert

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Verfolgungsjagd mit Warnschuss hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. In der Nacht zum Donnerstag hatten zwei maskierte Männer eine Spielhalle in einem Einkaufscenter in der Johannisthaler Chaussee (Berlin-Gropiusstadt) betreten, wie die Polizei mitteilte. Einer der Täter richtete eine Schusswaffe auf den 41-jährigen Angestellten und forderte Geld. Als der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, nahm sich der Räuber die Einnahmen der Spielhalle. Die beiden Männer flüchteten. Zivilbeamte nahmen die Verfolgung auf. Einer der Polizisten feuerte dabei einen Warnschuss in die Luft. Ein 20-jähriger Mann wurde festgenommen, sein Komplize ist weiter auf der Flucht.

