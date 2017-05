dpa

Brennendes Fahrzeug: Polizei vermutet Brandstiftung

In Berlin-Karlshorst hat in der Nacht zum Donnerstag ein Auto gebrannt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte zunächst ein lautes Klirren gehört, wie die Polizei mitteilte. Er bemerkte dann Flammen im hinteren Bereich seines in der Üderseestraße geparkten Autos. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der hintere Teil des Autos brannte fast vollständig aus.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

