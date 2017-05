dpa

Nach Überfall auf Geldtransporter Täter weiter auf der Flucht

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Prenzlauer Berg sind die Täter weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge wollten am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr zwei Geldboten einen Geldautomaten an der Schönhauser Allee befüllen, als vermutlich drei maskierte Täter in den Automatenraum stürmten. Es kam zur Schussabgabe, bei der ein Geldbote verletzt wurde. Weitere Details zum Tathergang nannte der Polizeisprecher nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute in einem dunklen Auto. Die Ermittlungen des Raubkommissariats dauern weiter an.

