Behindertenbeauftragter fordert Stopp der Toiletten-Pläne

Der Berliner Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, Jürgen Schneider, hat die von Senat geplanten Änderungen beim Betrieb öffentlicher Toiletten kritisiert. «Uns verbittert, dass nach 25 Jahren ein bewährtes System mutwillig aufs Spiel gesetzt wird», sagte Schneider der Deutschen Presse-Agentur. Er erinnerte daran, dass ein verlässliches Angebot öffentlicher WCs für viele der rund 600 000 Berliner mit einer amtlich festgestellten Behinderung zur Bewältigung ihres Alltages essenziell sei. «Das bestimmt die Lebenswirklichkeit vieler Menschen.» Ob das nun auch in Zukunft gesichert sei, sei offen.

Seit 25 Jahren betreibt und unterhält die Außenwerbefirma Wall 260 öffentliche WCs in Berlin, darunter 170 vollautomatische sogenannte City-Toiletten. Der Stadt entstehen keine Kosten, weil die Firma im Gegenzug städtische Werbeflächen nutzen darf. Der rot-rot-grüne Senat will nun eine Trennung von WC-Betrieb und Werbung und die Toiletten in Eigenregie betreiben, womöglich durch eine Landesgesellschaft. Für 2019 sind die Werberechte neu ausgeschrieben, zudem erarbeitet die Senatsumweltverwaltung bis Juli ein «Toilettenkonzept».