Polizeifahndung: Maskierte schießen auf Geldboten

Drei maskierte Täter haben zwei Geldboten überfallen und einen von ihnen angeschossen - die Berliner Polizei fahndete auch am Donnerstag nach den Kriminellen. Die beiden Geldboten wollten am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr einen Automaten einer Bank in der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg mit Geld befüllen, als die drei Maskierten den Automatenraum stürmten und die Geldboten mit einer Pistole bedrohten, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf des Überfalls schoss einer der Maskierten auf einen der Geldboten, traf ihn in die Schulter und verletzte ihn schwer.

Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute in einem dunklen Auto Richtung Gleimtunnel. Der angeschossene Mann wurde im Krankenhaus operiert. Die Polizei bittet Zeugen, die das Fluchtauto gesehen haben, sich zu melden.

In Berlin ist es in den letzten Jahren immer wieder zu Überfällen auf Geldtransporte gekommen. Im März hatten drei bewaffnete Männer erfolglos versucht, in Berlin-Marzahn einen Transporter auszurauben. Im Juli 2016 erbeuteten mehrere Täter bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Charlottenburg Geld.

