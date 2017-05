dpa

Bote bei Überfall auf Geldtransport angeschossen

Bei einem Überfall auf einen Geldtransport ist in Prenzlauer Berg ein Mitarbeiter des Transportunternehmens durch einen Schuss verletzt worden. Zwei Männer fingen am Mittwochabend in einer Bank auf der Schönhauser Allee den Geldtransport beim Be- oder Entladen ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei gab ein Täter einen Schuss aus einer Pistole ab. Einer von zwei Geldboten wurde durch den Schuss leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten erfolglos. Ein weiterer Komplize habe in einem Auto gewartet. Details nannte die Polizei am späten Mittwochabend noch nicht. Am abgesperrten Tatort suchen Polizisten nun nach Spuren.

