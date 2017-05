dpa

Abgeordnetenhaus bekennt sich zu EU und fordert Reformen

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich grundsätzlich zur Europäischen Union bekannt, gleichzeitig aber Reformen angemahnt. In einer Aktuellen Stunde am Donnerstag waren sich nahezu alle Redner darin einig, dass die EU für Freiheit, Frieden und Wohlstand in Europa wesentliche Bedeutung hat. Sie betonten - bei unterschiedlicher Schwerpunktsetzung - allerdings die Notwendigkeit, die Gemeinschaft weiter zu entwickeln und bürgernäher zu gestalten. Aktuell stehe sie am Scheideweg, wie etwa der geplante EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) oder die nicht überwundene Wirtschafts- und Sozialkrise in einigen Staaten zeigten.

Die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne forderten ein stärkeres Vorgehen gegen Lohn-, Sozial- und Steuerdumping, einen entschiedenen Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit sowie weitere Investitionen für Wachstum und Beschäftigung. Auch müsse die EU im Hinblick auf den Klimawandel stärker als bisher auf den Ausbau erneuerbarer Energien und die Senkung der CO2-Emissionen setzen. Ein entsprechender Entschließungsantrag der drei Fraktionen wurde zunächst zur weiteren Beratung in Parlamentsausschüsse überwiesen.

Während auch die Oppositionsparteien CDU und FDP weiter auf europäische Integration setzen, zeigte sich die AfD skeptischer. Sie legte Wert auf ein «Europa der Vaterländer» sowie ein «souveränes Deutschland» als Gegenentwurf zum «Einheitseuropa» nebst «Einheitseuro». «Sollten die Reformbemühungen scheitern, darf es kein Tabu sein, über einen EU-Austritt Deutschlands zu verhandeln», sagte der AfD-Abgeordnete Hugh Bronson.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen