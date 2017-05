dpa

Familienvater vor Wohnhaus niedergestochen: Prozess

Berlin (dpa/bb) – Nach einer Messerattacke auf einen Familienvater in Berlin-Kreuzberg steht ein 44-Jähriger ab heute vor dem Landgericht. Der Angeklagte soll das 58 Jahre alte Opfer im November 2016 durch mehrere Stiche schwer verletzt haben. Laut den Ermittlungen soll sich der 44-Jährige unberechtigt auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses aufgehalten haben. Der 58-jährige Anwohner, der in Begleitung seines kleinen Sohnes gewesen sei, habe den Fremden angesprochen und sei unvermittelt angegriffen worden. Der 44-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts gefasst. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Drei Verhandlungstage sind vorgesehen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 02:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen