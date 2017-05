dpa

Familienvater niedergestochen: Beschuldigter bedauert

Nach einer Messerattacke gegen einen Familienvater in Berlin-Kreuzberg hat der Beschuldigte die Tat vor dem Landgericht bedauert. Was geschehen sei, tue ihm leid, erklärte der 44-Jährige zu Prozessbeginn am Donnerstag. Weitere Angaben wollte der Angeklagte nicht machen. Er soll im November 2016 völlig unvermittelt auf den ihm unbekannten Mann eingestochen haben. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.

Der 58-Jährige war mit seinem damals drei Jahre alten Sohn unterwegs, als er vor seinem Wohnhaus auf den Angeklagten traf. «Er stand in der Hofdurchfahrt und stach mit einem Messer in Richtung Tür», sagte das Opfer als erster Zeuge. Als er den Fremden gebeten habe, von der Tür wegzugehen, habe der Mann plötzlich zugestochen. «Ich frage mich immer wieder, warum er ausgerechnet mich angegriffen hat», sagte der 58-Jährige.

Der Familienvater wurde durch drei Stiche in den Oberkörper schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer konnte in der Nähe des Tatorts in der Ohlauer Straße gefasst werden. In einer früheren Aussage berief er sich Angaben zufolge auf eine angebliche Notwehr. Der Beschuldigte soll unter psychischen Problemen leiden und befindet sich derzeit in der Gerichtspsychiatrie. Der Prozess wird am 11. Mai fortgesetzt.

