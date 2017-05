Unternehmensverbände mit Forderungen

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg haben ihre Forderungen an die Politik für den zweiten Teil der Wahlperiode in Brandenburg formuliert. Heute sollen sie in Potsdam auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

2019 wird im Land ein neuer Landtag gewählt. Der Verband will erreichen, dass Brandenburg den Anschluss behält und sich die Wirtschaft noch besser entwickelt. Schwerpunktthema ist die zunehmend schwierige Suche nach Fachkräften. Es werde immer schwieriger, frei werdende Arbeitsplätze zu besetzen. Auch das Verhältnis zwischen Brandenburg und Berlin und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung soll angesprochen werden.

