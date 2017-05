Unternehmen: Fachkräftemangel und fehlender Netzausbau

Trotz boomender Wirtschaft sehen die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) im Fachkräftemangel und fehlendem Netzausbau erhebliche Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. «Heute dauert es im Schnitt 109 Tage, eine freie Stelle zu besetzen - fast dreimal so lange wie noch im Jahr 2011», sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Donnerstag in Potsdam. Seit 2005 sei die Zahl der Beschäftigten in Brandenburg um 120 000 auf 824 000 gestiegen. Dieses Jahr erwartet der UVB noch 9400 Stellen mehr. «Die entscheidende Frage lautet nun: Wie kann es gelingen, diese Arbeitsplätze qualifiziert zu besetzen?», meinte Amsinck.

2019 wird im Land ein neuer Landtag gewählt. Der Verband will erreichen, dass Brandenburg den Anschluss behält und sich die Wirtschaft noch besser entwickelt. Schwerpunktthema ist die zunehmend schwierige Suche nach Fachkräften. Es werde immer schwieriger, frei werdende Arbeitsplätze zu besetzen. Auch das Verhältnis zwischen Brandenburg und Berlin und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung soll angesprochen werden.

