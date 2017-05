Titelentscheidung vertagt: Volleys gleichen Finalserie aus

Mit einem Kraftakt hat Titelverteidiger BR Volleys die Entscheidung um die deutsche Volleyball-Meisterschaft vertagt. Die Berliner setzten sich am Mittwoch im zweiten Playoff-Endspiel in eigener Halle gegen den VfB Friedrichshafen mit 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21) durch und glichen die best-of-three-Serie aus. Ruben Schott verwandelte vor der Saisonrekordkulisse von 7895 Zuschauern den zweiten Matchball. Für Berlin war es im sechsten Pflichtspiel in dieser Saison der erste Sieg gegen das Team von Trainer Vital Heynen. Das entscheidende dritte Spiel findet nun am Sonntag (14.30 Uhr) in Friedrichshafen statt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen