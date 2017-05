dpa

Mann versucht Handy zu stehlen und wird niedergeschlagen

Ein mutmaßlicher Räuber ist in Berlin-Wannsee mit einer Eisenstange niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der 32-Jährige sprach am frühen Mittwochmorgen vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Zum Heckeshorn einen 26-jährigen Bewohner an, wie die Polizei mitteilte.

Der Täter soll dann den Bewohner in den Schwitzkasten genommen und versucht haben, dessen Handy zu rauben. Der 26-Jährige griff daraufhin nach der Eisenstange und schlug wiederholt auf den 32-Jährigen ein. Sicherheitsmitarbeiter trennten die beiden Männer. Der Räuber erlitt Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen