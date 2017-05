dpa

Müller kritisiert Studiengebühren für Ausländer in BW

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat die in Baden-Württemberg beschlossenen Studiengebühren für Studenten aus Nicht-EU-Ländern kritisiert. Gleichzeitig unterstrich der SPD-Politiker am Mittwoch, dass die Hauptstadt dem Beispiel nicht folgen werde. «Für mich ist klar: Studiengebühren wird es in Berlin nicht geben», sagte Müller, der auch Wissenschaftssenator der rot-rot-grünen Regierung ist, der Deutschen Presse-Agentur. «Das gilt natürlich für alle Studierende, unabhängig von ihrer Nationalität.»

Berlin sei ein weltoffener Wissenschaftsstandort, der von einer einzigartigen Internationalität seiner Hochschulen und Forschungseinrichtungen lebe, so Müller. «Das ist die klare Haltung unseres Senats, und ich würde mich freuen, wenn die Grünen in Baden-Württemberg diese auch wieder teilen würden.»

Der Landtag im schwarz-grün regierten Baden-Württemberg beschloss am Mittwoch, dass Studenten aus Ländern außerhalb der EU künftig 1500 Euro pro Semester zahlen müssen. Es gibt aber Ausnahmen, etwa für Studenten aus ärmeren Regionen. Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das bestimmte Studenten derart zur Kasse bittet.

