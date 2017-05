Flüchtlingsinitiativen fordern besseres Integrationskonzept

Berliner Flüchtlingsinitiativen verlangen vom rot-rot-grünen Senat mehr Einsatz, um Zuwanderern bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. «Dabei sehen wir die Notwendigkeit eines umfassenden praktischen Konzepts für die bessere Unterbringung, Versorgung, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten», heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief. In vielen Bereichen bestehe dringender Handlungsbedarf. Als Beispiele nennen die rund ein Dutzend Initiativen das Wohnungsproblem, schlecht funktionierende Behörden oder aus ihrer Sicht mangelnde Qualitätskontrollen in den Unterkünften.

Konkret fordern die Helfer etwa die schnellere Erteilung elektronisch lesbarer Papiere, eine bessere Betreuung junger Flüchtlinge in Schulen und Berufsschulen sowie von minderjährigen Geflüchteten ohne Begleitung. Bei Wohnungsangeboten für Zuwanderer müssten Miet- und Kautionszahlungen schneller gehen. Zudem erteile nicht jeder Bezirk wie von der Koalition versprochen einen Wohnberechtigungsschein für Geflüchtete.

Die Initiativen bemängeln auch, dass Flüchtlingen in Notunterkünften der Hartz IV-Satz gekürzt werde, wenn sie Vollverpflegung bekommen. Dies sorge für «großen Unmut», weil viele Betroffene dort bisher selbst gekocht hätten und dies auch so beibehalten wollten. Eine weitere Forderung ist eine schnellere Berufsanerkennung für Ärzte. Etliche hätten bereits konkrete Stellenangebote, müssten aber wegen Personalmangels der Ämter monatelang auf die Anerkennung warten.

