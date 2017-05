500 Erzieherinnen zusätzlich für Brandenburger Kitas

Die Brandenburger Kitas bekommen von Herbst an mehr Erzieherinnen: Das Kabinett habe die bereits angekündigte Aufstockung des Personals um knapp 500 Stellen für die Betreuung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr gesetzlich auf den Weg gebracht, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Damit soll bis 2018 der so genannte Betreuungsschlüssel in den Kitas verbessert werden: Das heißt, dass sich eine Erzieherin rein rechnerisch nicht mehr um zwölf, sondern nur noch um elf Kinder kümmern muss.

Die rot-rote Koalition hatte die Aufstockung bereits im vergangenen Jahr bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/18 beschlossen. «Die Kita-Erzieherinnen und -Erzieher werden künftig mehr Zeit für jedes einzelne Kind haben, was deren Entwicklung zugute kommt», sagte Bildungsminister Günter Baaske (SPD). «Mit mehr Personal verbessern wir auch für die Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

