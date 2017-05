Knapp eine Tonne Drogen in zwei Jahrzehnten aufgespürt

Polizei und Zollfahndung machen seit 20 Jahren in Brandenburg gemeinsame Sache und ermitteln zusammen gegen die gut organisierte Drogenkriminalität.

Seine Truppe konnte in dieser Zeit einige «dicke Fische» fangen. So vereitelte die GER eine Lieferung von 56 Kilo Amphetaminen aus den Niederlanden nach Berlin-Brandenburg, erklärte Herold. Zuletzt sprengte die Ermittlungsgruppe zusammen mit Kollegen einen Dealerring, der in der ganzen Hauptstadtregion und Mecklenburg-Vorpommern aktiv war. Beschlagnahmt wurden 138 Kilo Marihuana. Auch im Ausland konnten bemerkenswerte Treffer erzielt werden. So konnten vor 15 Jahren in den USA 600 000 Ecstasy-Pillen abgefangen werden, die Kuriere in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben.