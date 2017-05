dpa

Doping-Opfer-Hilfegesetz: Antragsfrist verlängern

Die Doping-Opfer-Hilfe (DOH) möchte die Befristung des zweiten Dopingopfer-Hilfegesetzes aufheben und die Antragsfrist um mindestens drei Jahre verlängern. «Uns läuft förmlich die Zeit davon», sagte die DOH-Vorsitzende Ines Geipel am Mittwoch in Berlin. Die Frist für betroffene frühere Sportler, einen Antrag auf finanzielle Hilfe zu stellen, endet am 30. Juni 2017. Dieser Zeitraum sei für die vielen neuen Antragsteller jedoch viel zu kurz.

Die Betroffenen müssen in ihrem Antrag belegen, dass ihre Gesundheitsschäden auf DDR-Staatsdoping zurückzuführen sind. Bei der Beschaffung der nötigen Unterlagen würden indes große Probleme auftreten. «Für diese Menschen gibt es ein konkretes Umsetzungsproblem», sagte Geipel. Viele Ärzte würden ein ärztliches Attest verweigern, weil sie Angst vor Regress-Ansprüchen hätten oder einfach schlecht informiert seien, beklagte Geipel: «Die Betroffenen müssen sich gegen belastete Sportstrukturen und ein ablehnendes Meinungsklima im Osten sowie ihre eigenen Familie durchsetzen.»

Das im Vorjahr verabschiedete zweite Hilfegesetz sieht für anerkannte Opfer eine Einmalzahlung von 10 500 Euro aus einem Hilfsfonds von 10,5 Millionen Euro vor.

