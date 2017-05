dpa

Galeristenfamilie verschenkt Chipperfield-Haus doch nicht

Die Galeristenfamilie Bastian will ihr von Stararchitekt David Chipperfield gebautes Haus in Berlin nun überraschend doch nicht verschenken. Wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Mittwoch mitteilte, hat sich der Sammler Heiner Bastian «völlig unvermittelt» zu einem Rückzug von der Schenkung entschlossen. Als Grund habe er die emotionale Bindung an das Haus genannt, hieß es. Die Stiftung nahm die Entscheidung eigenen Angaben zufolge «mit großem Bedauern und Unverständnis» zu Kenntnis.

In einer bereits damals überraschenden Kehrtwende hatte die Familie Bastian im vergangenen Jahr zugesagt, der Stiftung das Galeriehaus an der Museumsinsel zu schenken. Nur wenige Tage zuvor war noch mitgeteilt worden, der schwäbische Unternehmer und Kunstsammler Reinhold Würth werde den Ankauf finanzieren. Das Haus sollte im kommenden Jahr ein Zentrum für kulturelle Bildung werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen