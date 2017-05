Kleintransporter rutscht Böschung hinunter: Fahrer stirbt

Ein 31-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Eberswalde (Barnim) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet der Mann am Mittwoch aus ungeklärter Ursache mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der 31-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen