dpa

Tote Frau in Kaulsdorf: Polizei ermittelt

Eine Woche nachdem eine Frauenleiche in Berlin-Kaulsdorf gefunden worden ist, sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Man ermittele in alle Richtungen, auch im näheren Freundes- und Verwandtenkreis, teilte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Leiche der 45-Jährigen war am Mittwoch (26. April) von einer Verwandten in dem Haus im Münsterberger Weg gefunden worden. Die Obduktion ergab als Todesursache einen Angriff auf den Hals der Frau. In mehreren Berliner Zeitungen wurde darüber spekuliert, dass der Lebensgefährte des Opfers gesucht werde. Er soll an dem Tag, an dem die Leiche gefundne wurde, im Garten des Hauses gesehen worden sein. Dazu machte die Polizei keine Angaben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen