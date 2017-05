dpa

Gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Lausitz

Für die Energie- und Industrieregion Lausitz soll eine länderübergreifende Wirtschaftsförderungsgesellschaft gegründet werden. Wie Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch bei der Lausitzkonferenz in Hoyerswerda sagte, sollen damit bereits bestehende Initiativen in der Region gebündelt und gestärkt werden. «Wir brauchen diese inhaltliche Vernetzung und einen Ansprechpartner, auch für die Länder», sagte Dulig. An der Gesellschaft sollen die Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Görlitz und Bautzen sowie die Stadt Cottbus beteiligt werden.

Auf der Konferenz in Hoyerswerda wird über die Zukunft der Lausitz und den Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohle diskutiert. An der Tagung nehmen unter anderem auch der brandenburgische Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sowie Bürgermeister, Unternehmer und Gewerkschafter aus Sachsen und Brandenburg teil.

