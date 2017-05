Brandanschlag gegen Flüchtlingshelferin in Berlin-Britz

Unbekannte haben einen Brandanschlag gegen eine Berliner Flüchtlingshelferin verübt. Sie zündeten in der Nacht ihr Auto an, das neben einem Haus im Stadtteil Britz abgestellt war. Der Wagen brannte laut Polizei vollständig aus, verletzt wurde niemand. Das Gebäude blieb bis auf Rußspuren unversehrt.

Nach Angaben der sozialistischen Jugendorganisation Die Falken und der SPD ist die Besitzerin des Autos aktiv in der Flüchtlingshilfe und engagiert sich in einer Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus. Ihre Kinder gehören den Falken an. Da eine politische Motivation für den Anschlag somit in Frage kommt, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen.