Rot-Rot-Grün will bessere Mieterberatung in Berlin

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will Mieter dabei unterstützten, ihre Rechte gegenüber Vermietern besser durchzusetzen. Dazu sollen die kostenfreien Mieterberatungen in den Bezirken flächendeckend ausgebaut und eine enge Zusammenarbeit mit der Interventionsstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt sichergestellt werden.

Wie die Koalitionsfraktionen am Mittwoch weiter mitteilten, soll das Land nach ihren Vorstellungen vor allem für Menschen, die Transferleistungen vom Staat beziehen, künftig Mitgliedsbeiträge in Mieterorganisationen übernehmen. Diese hätten dann mehr Rechtsschutz.

Am Donnerstag bringen die Fraktionen im Plenum des Abgeordnetenhauses einen entsprechenden Antrag ein. Demnach wird angestrebt, dass das Land mit den Mieterverbänden sogenannte Kollektivverträge abschließt.

«Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes und der andauernden Immobilienspekulation ist es von zentraler Bedeutung, die Mieterinnen und Mieter in der Ausübung ihrer Rechte zu bestärken und zu unterstützen», erklärten die Fraktionen.

Vor allem große Wohnungskonzerne gingen juristisch immer häufiger vehement gegen ihre Mieter vor. «Selbst wenn diese im Recht sind, wird eine juristische Auseinandersetzung bis zur letzten Instanz geführt. Oft wird dabei auf eine fehlende finanzielle Absicherung der Betroffenen gesetzt und auf eine frühzeitige Aufgabe spekuliert.»

