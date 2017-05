dpa

Darida sicher: «Diesmal rutschen wir nicht wieder ab»

Mittelfeldspieler Vladimir Darida geht von der direkten Qualifikation von Hertha BSC für die Europa League aus. «Wir sind uns sicher: Diesmal rutschen wir nicht wieder ab», sagte der Tscheche im Interview der «Sport-Bild» (Mittwoch). In der vergangenen Spielzeit hatte der Berliner Fußball-Bundesligaclub am letzten Spieltag die direkte Teilnahme an der Europa League durch ein 0:0 bei Mainz 05 verpasst.

Darida glaubt, dass in den verbleibenden drei Partien des Liga-Fünften zwei Siege zur erhofften Europapokal-Teilnahme reichen. Aus der Vorsaison werde das Team lernen und für das Ziel Platz fünf «alles tun». Die Berliner haben noch zwei Heimbegegnungen. Im Olympiastadion spielt die Hertha sehr erfolgreich und hat nur einen Zähler weniger geholt als die beste Heimmannschaft der Liga aus Hoffenheim.

Für Herthas Heimstärke nannte Darida einen nicht ganz ernst genannten Grund: «Wahrscheinlich, weil wir vor den Heimspielen immer am Morgen eine Runde durch den Berliner Zoo laufen».

Quelle: dpa

