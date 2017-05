dpa

Arbeitslosigkeit in Brandenburg auf Rekordtief

Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg hat im April den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, waren rund 94 000 Brandenburger arbeitslos gemeldet, rund 6000 weniger als im März und 14 800 weniger als vor einem Jahr. Die Agentur führte das Rekordtief auf die anhaltend gute Wirtschaftslage zurück. Die Arbeitslosenquote sank von März um einen halben Prozentpunkt auf 7,1 Prozent und liegt damit 1,1 Prozentpunkte unter der Quote vor einem Jahr.

Es sank auch die Zahl der Unterbeschäftigung insgesamt, die etwa auch ältere Langzeitarbeitslose, Teilnehmer von Fortbildungen, und Menschen, die sich nicht arbeitsuchend melden, einschließt. Diese sogenannte Unterbeschäftigung mit allen Betroffenen lag im April bei rund 132 000 Personen, rund 6000 weniger als im März und 9600 weniger als im April letzten Jahres.

