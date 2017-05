dpa

Arbeitslosigkeit in Berlin weiter gesunken

Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung hat die Arbeitslosigkeit in Berlin weiter sinken lassen. 171 433 Männer und Frauen waren im April arbeitslos gemeldet, rund 3200 weniger als im März und knapp 15 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. «Das ist der niedrigste Wert in einem Monat April seit 1991», sagte der Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking. Die Arbeitslosenquote sank auf 9,2 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und ein Prozentpunkt weniger als vor einem Jahr.

Nicht alle Menschen ohne Job werden bei der Arbeitslosenzahl mitgezählt. Es fehlen etwa ältere Langzeitarbeitslose, Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungen, Flüchtlinge in Sprachkursen und Menschen, die sich nicht arbeitsuchend melden. Alles in allem waren rund 249 000 Menschen ohne Arbeit, die Agentur spricht von Unterbeschäftigung. Diese Zahl sinkt langsamer als die der offiziell Arbeitslosen.

Quelle: dpa

