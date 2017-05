Umfrage: Grüne verlieren an Rückhalt in Berlin

Die Grünen in Berlin verlieren weiter an Zustimmung. Nach einer Forsa-Umfrage für die «Berliner Zeitung» (Mittwoch) würden lediglich zwölf Prozent der Befragten der Partei ihre Stimme geben. Zuletzt erhielt die Partei 2005 in einer Forsa-Umfrage so wenig Zustimmung, schreibt das Blatt. Noch schlechter sind demnach die Aussichten der Grünen bei der Bundestagswahl: Nur neun Prozent der Befragten würden ihnen ihre Stimme geben.

In der Koalition mit SPD und Linken im Berliner Senat gelingt es den Grünen-Politikern laut Umfrage nicht, zu überzeugen. Beim Personalranking hat es demnach keiner von ihnen auf die vorderen Plätze geschafft. Am besten schneidet noch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop ab, die auf Platz 7 landet, gefolgt von Justizsenator Dirk Berendt und Grünen-Verkehrssenatorin Regine Günther, die allerdings parteilos ist. Platz 1 in Sachen Beliebtheit belegt Kultursenator Klaus Lederer (Linke), gefolgt vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Wäre am Sonntag Abgeordnetenhauswahl, käme die SPD auf 24 Prozent, was ein Prozentpunkt weniger wäre als in der Vorwoche. Die Linke bliebe demnach stabil mit 16 Prozent, ebenso die CDU mit 20 Prozent. Die Grünen kämen auf 12 Prozent (-1 Prozent). FDP und AfD legten jeweils um einen Prozentpunkt zu und kamen auf 8 beziehungsweis 9 Prozent der Stimmen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 09:20 Uhr

Quelle: dpa

