Gruppe randaliert in U-Bahn: Fahrradfahrerin verletzt

Die Polizei hat in Berlin-Wilmersdorf eine randalierende Gruppe festgenommen. Die fünf Männer hatten in der Nacht zum Mittwoch zunächst Fahrgäste in der U7 angepöbelt, wie die Polizei mitteilte. Am Fehrbelliner Platz stieg die Gruppe aus. Dort trat einer der Männer eine Frau von ihrem Fahrrad. Die 49-Jährige stürzte und erlitt Prellungen und Schürfungen. Die Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren wurden von der Polizei festgenommen. Nach der Aufnahme ihrer Personendaten wurden sie wieder entlassen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 07:10 Uhr

