Knapp 4,9 Mio Euro Lotto-Mittel für Ministerien

Fast 4,9 Millionen Euro Lotto-Mittel stehen den Ministerien der Landesregierung in diesem Jahr zur Verfügung. Das meiste Geld gehe mit je 15,8 Prozent an das Wissenschafts- und das Bildungsministerium, teilte das Finanzministerium in Potsdam mit. Auf Platz drei stehe mit 14,5 Prozent das Sozialministerium. Die Ressorts verwenden das Geld, um beantragte Projekte aus den Bereichen Kultur, Jugend, Soziales oder Ökologie zu fördern. Im vergangenen Jahr lag der zu verteilende Betrag aus den Einnahmen bei der Glücksspielabgabe laut Ministerium ebenfalls bei knapp 4,9 Millionen Euro. 16 Millionen Euro Lotto-Mittel gehen demnach jedes Jahr direkt an die Sportförderung.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 06:40 Uhr

Quelle: dpa

