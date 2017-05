dpa

Zweites neues Hochhaus im Berliner Westen ist fertig

Futuristischer Turmbau mit Aussicht: Neben der Gedächtniskirche steht das zweite neue Hochhaus im Herzen des Berliner Westens zum Einzug bereit. Das «Upper West» ragt mit 34 Stockwerken 118 Meter in die Höhe. Mit seiner weißen asymmetrischen Fensterfassade samt bauchigen Rundungen hebt sich das Gebäude vom gleich hohen Nachbarn «Zoofenster» ab. Rund 250 Millionen Euro flossen in den Bau des Turms und Riegelbaus des Upper West, teilte der Investor Strabag Real Estate am Mittwoch mit. Auf 18 Etagen hat ein Budgethotel eröffnet. Im Erdgeschoss entstehen Ladengeschäfte, weiter oben Büros. In der obersten Etage soll 2018 eine «Skybar» samt Terrasse eröffnen.

Das 118 Meter hohe Gebäude mit der auffällig asymmetrischen Fassade beherbergt Läden, Büros und ein Budgethotel. Nach dem Innenausbau der obersten Etage soll dort später die «Skybar» eröffnen, die in 110 Metern Höhe einen Rundblick auf den Westen der Stadt ermöglicht.

