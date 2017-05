Handel mit gefälschter Markenware: Prozess gegen 31-Jährigen

Ein 31-Jähriger, der in einen groß angelegten Handel mit gefälschter Markenware verstrickt gewesen sein soll, kommt ab heute vor das Berliner Landgericht. Angeklagt sind 43 Taten ab Mai 2014. Der Angeklagte soll als Mitglied einer Bande agiert haben. Die Gruppierung, zu der Ermittlungen zufolge unter anderem der gesondert verfolgte Bruder des 31-Jährigen gehören soll, habe gefälschte Marken-Kleidung aus der Türkei importiert und im Internet über illegale Bestellplattformen an Zwischenhändler vertrieben. Der Angeklagte habe unter anderem einen Lagerraum in Spandau betreut und in einigen Fällen Ware zum Versand vorbereitet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 3. Mai 2017 03:10 Uhr

Quelle: dpa

