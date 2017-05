dpa

Berliner Ensemble: Peymann spricht über «die letzten 61 Tage»

Mit «Der Abschied» ist die wohl letzte große Pressekonferenz von Claus Peymann als Direktor des Berliner Ensembles überschrieben. Heute will der 79-Jährige, der im Sommer seinem Nachfolger Oliver Reese Platz macht, Auskunft über «die letzten 61 Tage» geben. Peymann kündigte außerdem ein «Nachdenken über Theater in dieser Zeit» an.

Peymann leitete das Berliner Ensemble 18 Jahre lang und meldete sich während dieser Zeit immer wieder scharfzüngig zu Wort. Zu seinem Nachfolger Reese, bislang Chef des Frankfurter Schauspiels, bemerkte er, dieser sei Repräsentant einer Generation von gescheiten, gut informierten, aber handzahmen Verwaltern.

