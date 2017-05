Amri-Ausschuss: Identitäten-Schwindel so nicht mehr möglich

Asylbewerber mit mehreren Identitäten können sich in Deutschland aus Sicht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) keine Leistungen mehr erschleichen. Mehrfachidentitäten wie im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri wären heute nicht mehr möglich, sagte die Vizepräsidenten der Behörde, Uta Dauke, am Mittwoch im Amri-Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags. Vor Amri habe es keine gemeinsame Datenvernetzung zwischen dem BAMF und den Landes- und Bundesbehörden gegeben. Dies sei nach dem Terroranschlag des Tunesiers auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten gesetzlich geändert worden. Amri hatte mit mindestens 14 Identitäten in verschiedenen Städten Asyl und Sozialleistungen beantragt.

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei der Aufarbeitung des Terrorfalls Anis Amri richtet der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags den Blick nun nach Berlin. Heute setzt das Gremium seine Zeugenbefragungen unter anderem mit dem Berliner Generalstaatsanwalt Ralf Rother fort.

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hatte im Februar 2016 beim Generalbundesanwalt angeregt, gegen den bereits als islamistischen Gefährder eingestuften Tunesier Amri ein Verfahren wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat einzuleiten. Die mit der Verfahrenführung beauftragte Generalstaatsanwaltschaft Berlin hatte sich dem aber nicht angeschlossen.

Stattdessen wurde dort ein Strafverfahren wegen Verdachts der Beteiligung an einem Tötungsdelikt eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde Amri auch mehrere Monate überwacht. Die Maßnahmen hatten jedoch keine belastbaren Erkenntnisse erbracht.

Amri hatte im vergangenen Dezember einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet.

Die Ausländerbehörde in Kleve war zentral für den abgelehnten Asylbewerber zuständig. Amri hielt sich aber auch in Berlin und mehreren anderen deutschen Städten auf. Im August 2016 verlor sich seine Spur. Dazu befragt der Untersuchungsausschuss zu Beginn seiner Sitzung auch die Vizepräsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Uta Dauke.

