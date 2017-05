dpa

Rattle will Philharmoniker auch als Gast dirigieren

Der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle (62), will auch nach seinem Abschied aus Berlin gelegentlich als Gastdirigent das Orchester leiten. «Auf jeden Fall», sagte Rattle am Mittwoch auf eine entsprechende Frage bei seiner letzten Programmpräsentation in Berlin. Er freue sich, dass das Orchester Kirill Petrenko zu seinem Nachfolger gewählt habe. Petrenko sei ein großartiger Mensch und Musiker. Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper übernimmt die Philharmoniker im Jahr 2019.

Rattle startet im September neben seiner letzten Berliner Saison auch als Chefdirigent des London Symphony Orchestra und wird in dieser Zeit zwischen beiden Städten pendeln. In der Saison 2018/19 wird das Orchester ohne Chefdirigent spielen.

Bei seinem letzten Konzert in der Philharmonie als Chefdirigent wird der Brite am 19. Juni 2018 mit Gustav Mahlers 6. Sinfonie zu den Anfängen seiner Berliner Zeit zurückhehren. Bei seinem Antrittskonzert 2002 hatte Rattle Mahlers 5. Sinfonie mit den Philharmonikern aufgeführt.

