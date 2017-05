Feuer in vermüllter Wohnung: Wohl fahrlässige Brandstiftung

In einer völlig vermüllten Wohnung bricht ein Brand aus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Müllstapel erschweren die Löscharbeiten. Der Mieter wird leicht verletzt.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Brand in einer stark vermüllten Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Der 70-jährige Mieter wurde am Dienstagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es gebe keine Hinweise, dass der Brand absichtlich gelegt worden sei. Zu der genauen Brandursache wollte die Polizei am Mittwoch keine Angaben machen.