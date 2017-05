dpa

Feuer in vermüllter Wohnung: Fahrlässigkeit vermutet

Nach dem Brand in einer stark vermüllten Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Das sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen. Laut Feuerwehr sind die Räume, in denen das Feuer am Dienstagabend ausgebrochen war, unbewohnbar. Inwieweit die anderen Wohnungen des sechsstöckigen Mietshauses betroffen sind, konnte die Feuerwehr am zunächst nicht sagen.

Rund 70 Feuerwehrmänner hatten den Brand am Dienstagabend nach mehr als zwei Stunden gelöscht. Der Mieter kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

