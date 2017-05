dpa

Wartburg zeigt «Luther und die Deutschen»

«Luther und die Deutschen» heißt die Nationale Sonderausstellung, die an diesem Mittwoch in der Wartburg bei Eisenach eröffnet wird. Sie will das besondere Spannungsverhältnis zwischen beiden beleuchten. Bund, Land Thüringen und die Wartburgstiftung gaben zusammen rund 2,7 Millionen Euro für die Schau, wie Thüringens Kulturstaatssekretärin Babette Winter am Dienstag beim Rundgang sagte. Rund 300 Exponate aus dem In- und Ausland sind bis zum 5. November zu sehen. Zwei weitere Nationale Sonderausstellungen gibt es anlässlich des Jubiläums «500 Jahre Reformation» in Berlin und Wittenberg.

Letzte Änderung: Dienstag, 2. Mai 2017 18:20 Uhr

