Frostiges Aprilwetter hat Folgen für Baumblütenfest

Die Folgen des Frostes im April sind für die Besucher des Baumblütenfestes in Werder (Potsdam-Mittelmark) sichtbar: Die Süßkirschbäume sind abgeblüht. Die Obstbauern rechnen mit einem Verlust von 95 bis 100 Prozent, wie der Werdersche Obst- und Gartenbauverein am Dienstag mitteilte. Die Sauerkirschbäume hingegen standen an den ersten drei Tagen des 138. Baumblütenfestes) in voller Blüte. Auch die Apfelbäume seien derzeit im Aufblühen, hieß es. Passend zum Wochenende sei das Wetter schön geworden. Der Andrang der Besucher habe am Samstagnachmittag bis -abend eingesetzt. «Am Sonntag ging es dann richtig zur Sache», sagte der Vereinsvorsitzende Walter Kassin.

Letzte Änderung: Dienstag, 2. Mai 2017 16:50 Uhr

